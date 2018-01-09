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В Свердловской области продлили полномочия зампредседателя облсуда
9 январь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. В Свердловской области на шестилетний срок продлены полномочия заместителя председателя Свердловского областного суда по гражданским делам Владимира Дмитриева. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Кроме того, документ назначает восемь федеральных судей районных судов: судьей Артемовского городского суда стала Ксения Сидякина, Ивдельского городского суда — Ольга Васильковская, Первоуральского городского суда — Иван Антропов, Синарского районного суда — Татьяна Серебрякова.
В Екатеринбурге судьей Верх-Исетского районного суда назначена Оксана Мамонтова, Кировского районного суда — Юлия Голова, Октябрьского районного суда Екатеринбурга — Наталья Барышникова. Также Светлана Гурина назначена судьей Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
Кроме того, документ назначает восемь федеральных судей районных судов: судьей Артемовского городского суда стала Ксения Сидякина, Ивдельского городского суда — Ольга Васильковская, Первоуральского городского суда — Иван Антропов, Синарского районного суда — Татьяна Серебрякова.
В Екатеринбурге судьей Верх-Исетского районного суда назначена Оксана Мамонтова, Кировского районного суда — Юлия Голова, Октябрьского районного суда Екатеринбурга — Наталья Барышникова. Также Светлана Гурина назначена судьей Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
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