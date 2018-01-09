Кризис
Задолженность россиян перед банками растет быстрее сбережений
9 январь 2018 (17:50)
В январе-ноябре 2017 года россияне заняли у банков больше, чем откладывали денег на депозитах. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Банка России.
На 1 декабря кредиты населению выросли на 1,2 трлн руб., а средства населения на банковских счетах — лишь на 800 млрд руб., до 12 трлн и 25 трлн руб. соответственно.
Население перестало быть чистым кредитором банковского сектора, пишут в экономическом мониторинге аналитики РАНХиГС. Выровнять эту ситуацию мог декабрь — традиционный сезон роста банковских вкладов, когда выплачиваются бонусы и тринадцатые зарплаты, предупреждает соавтор мониторинга, заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов. Но вряд ли по итогам года депозиты существенно превысят займы, замечает он.
На 1 декабря кредиты населению выросли на 1,2 трлн руб., а средства населения на банковских счетах — лишь на 800 млрд руб., до 12 трлн и 25 трлн руб. соответственно.
Население перестало быть чистым кредитором банковского сектора, пишут в экономическом мониторинге аналитики РАНХиГС. Выровнять эту ситуацию мог декабрь — традиционный сезон роста банковских вкладов, когда выплачиваются бонусы и тринадцатые зарплаты, предупреждает соавтор мониторинга, заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов. Но вряд ли по итогам года депозиты существенно превысят займы, замечает он.
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