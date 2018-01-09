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Внешнеторговый оборот Среднего Урала за 9 месяцев 2017 года составил 7,1 млрд долл. США
9 январь 2018 (17:49)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Внешнеторговый оборот Свердловской области за 9 месяцев 2017 года составил 7,1 млрд долл. США, что на 5% выше уровня аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает региональный департамент корпоративных отношений.
Объем экспорта составил 4,7 млрд долл. США. Поставки металлургической продукции выросли на 13%, железнодорожной техники — в 1,6 раза, механического оборудования — на 16%, фармацевтической продукции — на 37%, полимеров — на 27%, минеральных продуктов — на 59%, продовольствия — на 34%.
География внешнеэкономических связей Среднего Урала в прошлом году насчитывала 132 страны. В пятерку лидеров среди стран-контрагентов вошли США, Казахстан, Китай, Греция, Германия. Увеличение внешнеторгового оборота произошло за счет роста экспорта в Казахстан на 32%, в Белоруссию — на 50,2%, в Узбекистан — на 32,7%, в Китай — на 78,9%, в Чехию — на 78,4%, в Грецию — на 51,9%, в Германию — на 33,1%.
Объем экспорта составил 4,7 млрд долл. США. Поставки металлургической продукции выросли на 13%, железнодорожной техники — в 1,6 раза, механического оборудования — на 16%, фармацевтической продукции — на 37%, полимеров — на 27%, минеральных продуктов — на 59%, продовольствия — на 34%.
География внешнеэкономических связей Среднего Урала в прошлом году насчитывала 132 страны. В пятерку лидеров среди стран-контрагентов вошли США, Казахстан, Китай, Греция, Германия. Увеличение внешнеторгового оборота произошло за счет роста экспорта в Казахстан на 32%, в Белоруссию — на 50,2%, в Узбекистан — на 32,7%, в Китай — на 78,9%, в Чехию — на 78,4%, в Грецию — на 51,9%, в Германию — на 33,1%.
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