Новости дня
В Екатеринбурге признан банкротом ЖСК «Патруши»
9 январь 2018 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал жилищно-строительный кооператив «Патруши» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
С иском о банкротстве ЖСК в июне 2017 года обратилось в суд ООО «АТЛ Инжиниринг». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 50 млн 626 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, ЖСК «Патруши» был создан в 2012 году для строительства одноименного жилого комплекса в Арамили. Застройщиком объекта выступила компания Arctic Group. На сегодняшний день один из трех домов комплекса не подключен к коммуникациям, но частично заселен, возведение двух других остановилось на стадии каркаса. Уголовное дело в отношении руководителя Arctic Group Алексея Васильева о мошенничестве со средствами пайщиков ЖСК в декабре 2017 года передано в Ленинский суд Екатеринбурга.
С иском о банкротстве ЖСК в июне 2017 года обратилось в суд ООО «АТЛ Инжиниринг». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 50 млн 626 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, ЖСК «Патруши» был создан в 2012 году для строительства одноименного жилого комплекса в Арамили. Застройщиком объекта выступила компания Arctic Group. На сегодняшний день один из трех домов комплекса не подключен к коммуникациям, но частично заселен, возведение двух других остановилось на стадии каркаса. Уголовное дело в отношении руководителя Arctic Group Алексея Васильева о мошенничестве со средствами пайщиков ЖСК в декабре 2017 года передано в Ленинский суд Екатеринбурга.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Застройщик жилого комплекса «Золотая горка» в Среднеуральске признан банкротом
- В Екатеринбурге признан банкротом ЖСК «Западный-1»
- В Екатеринбурге признан банкротом дачный кооператив «Георгиевские дачи»
- В Екатеринбурге признан банкротом дачный кооператив «Георгиевские дачи»
- В Екатеринбурге компания «Бератор» признана банкротом