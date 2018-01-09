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В Екатеринбурге признан банкротом ЖСК «Патруши»

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал жилищно-строительный кооператив «Патруши» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



С иском о банкротстве ЖСК в июне 2017 года обратилось в суд ООО «АТЛ Инжиниринг». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 50 млн 626 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.



Напомним, ЖСК «Патруши» был создан в 2012 году для строительства одноименного жилого комплекса в Арамили. Застройщиком объекта выступила компания Arctic Group. На сегодняшний день один из трех домов комплекса не подключен к коммуникациям, но частично заселен, возведение двух других остановилось на стадии каркаса. Уголовное дело в отношении руководителя Arctic Group Алексея Васильева о мошенничестве со средствами пайщиков ЖСК в декабре 2017 года передано в Ленинский суд Екатеринбурга.

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