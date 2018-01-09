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В Свердловской области зафиксирован низкий темп сноса расселенных аварийных домов

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. В Свердловской области зафиксирован низкий темп сноса аварийных и ветхих домов, расселенных в рамках федеральной программы, следует из годового отчета Фонда содействия реформированию ЖКХ.



Помимо Среднего Урала подобная проблема наблюдается еще в 14 субъектах РФ. Причинами низких темпов сноса расселенных домов авторы доклада называют недостаток средств у муниципалитетов, незавершенные судебные разбирательства и розыск владельцев жилья в указанных домах.



«В ходе выездных проверок реализации программ переселения граждан специалистами фонда в 15 субъектах Российской Федерации зафиксированы низкие темпы сноса расселенных аварийных домов, основными причинами которых являются отсутствие денежных средств в бюджетах муниципальных образований, незавершенные судебные разбирательства, а также розыск граждан, чье местопребывание неизвестно (Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Республика Тыва, Ставропольский край, Амурская область, Астраханская область, Вологодская область, Иркутская область, Псковская область, Ростовская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тверская область)», — указано в отчете фонда.

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