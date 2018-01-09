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Количество билетов четвертой категории на ЧМ-2018 может быть увеличено

Председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин заявил о том, что количество билетов четвертой категории на ЧМ-2018 может быть увеличено. Слова Сорокина приводит газета «Известия».



«Увеличение количества билетов четвертой категории возможно. Мы ведем эту работу с Международной федерацией футбола (ФИФА) и надеемся на положительный результат. В целом соотношение количества билетов внутри категорий не является жестким, оно может корректироваться в ходе продаж», — сказал он.



Билеты на матчи чемпионата мира 2018 года четвертой категории предназначены для граждан Российской Федерации. На данный момент самый дешевый билет стоит 1 тыс. 280 руб. Всего ФИФА выделила 350 тыс. билетов данной категории. Около 210 тыс. уже проданы во время первого этапа. Остальные билеты поступили в продажу 5 декабря.

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