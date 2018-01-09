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Испытания второго МС-21 запланированы на конец февраля — начало марта
9 январь 2018 (17:16)
По словам вице-премьера России Дмитрия Рогозина, испытания второго магистрального лайнера МС-21 запланированы на конец февраля — начало марта. Об этом сообщает портал «Газета.ру».
«Первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полёта. В конце февраля — начале марта к испытаниям присоединится второй самолет, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе», — написал Рогозин в соцсети.
По его словам, на заводе также ведутся работы по подготовке к запуска лайнера в серийное производство в 2019 году.
«Первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полёта. В конце февраля — начале марта к испытаниям присоединится второй самолет, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе», — написал Рогозин в соцсети.
По его словам, на заводе также ведутся работы по подготовке к запуска лайнера в серийное производство в 2019 году.
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