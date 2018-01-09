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США планируют увеличить экспорт оружия

Администрация президента США Дональда Трампа намерена работать над увеличением экспорта американского оружия за рубеж. Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что Трамп таким образом хочет увеличить число рабочих мест для американцев.



По данным источников, Трамп намерен в феврале огласить изменения в правилах экспорта вооружений. Они облегчат процедуру продажи американских вооружений в другие страны.



Ранее Дональд Трамп заявил, что уровень безработицы в США достиг минимального значения за последние 17 лет.

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