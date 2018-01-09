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В Свердловской области закрыто движение автобусов по автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Сегодня с 15 часов по предписанию Госавтоинспекции г. Ревды закрыто движение для общественного транспорта по автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.



Данная мера принята в связи с тем, что улично-дорожная сеть не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93, состояние дороги не обеспечивает безопасность дорожного движения. Сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены недостатки: образование снежного наката и шуги на проезжей части.



Предписание на прекращение движения общественного транспорта уже получили ЗАО «Пассажирская автоколонна» и ЗАО «Дегтярское АТП».



«Недостатки содержания улично-дорожной сети были выявлены и на месте ДТП, которое произошло на 7 км автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово сегодня, около 9.00. В результате столкновения двух автомобилей травмы получили три человека», — рассказали в пресс-службе.

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