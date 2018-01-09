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Число выданных ипотечных кредитов в Екатеринбурге за 10 месяцев 2017 года выросло на 29%

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. За 10 месяцев 2017 года число выданных ипотечных кредитов в Екатеринбурге выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Объединенного кредитного бюро» Николай Мясников, передает РИА «Недвижимость».



По его словам, в Москве и области количество новых кредитов по итогам 10 месяцев 2017 года выросло в годовом отношении на 25%, а объемы кредитования увеличились на 36%. В Санкт-Петербурге количество новых ипотечных кредитов выросло на 23% в годовом отношении, а объемы в деньгах выросли на 42%. В Екатеринбурге рост в штуках составил 29%, в деньгах — 41%, в Татарстане количество новых кредитов выросло сразу на 37%, объемы в денежном выражении выросли на 48%, в Новосибирской области рост составил 31% в количественном выражении и 43% в денежном.



В целом по России за 10 месяцев 2017 года было выдано 813,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,5 трлн руб. (плюс 30% к результату аналогичного периода прошлого года).

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