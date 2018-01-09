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В МЧС назвали предварительные причины пожара на складе пластиковой тары в Екатеринбурге
9 январь 2018 (16:23)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Пожар на складе пластика в Екатеринбурге мог произойти из-за нарушения правил использования электрооборудования или замыкания проводки. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.
Отметим, что накануне в Екатеринбурге загорелся склад, расположенный в Промышленном проезде. По данным ведомства, в здании хранилось сырье для производства пластиковой тары. Распространению огня способствовал сильный ветер, в итоге ликвидация пожара заняла у сотрудников МЧС 3,5 часа. Общая площадь возгорания составила 400 кв. м.
Отметим, что накануне в Екатеринбурге загорелся склад, расположенный в Промышленном проезде. По данным ведомства, в здании хранилось сырье для производства пластиковой тары. Распространению огня способствовал сильный ветер, в итоге ликвидация пожара заняла у сотрудников МЧС 3,5 часа. Общая площадь возгорания составила 400 кв. м.
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