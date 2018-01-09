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За время продуктового эмбарго в России было уничтожено 19,1 тыс. тонн продукции

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Россельхознадзор с 6 августа 2015 года по 9 января 2018 года задержал 19,4 тыс. т запрещенной к ввозу на территорию РФ продукции из стран, на которые распространяется российское продовольственное эмбарго. Из них уничтожено 19,1 тыс. т, сообщает пресс-служба ведомства.



Основная часть задержанной продукции — 18 655 т — растительного происхождения, и 723,7 т — животного происхождения.



Напомним, продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина.



Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль.

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