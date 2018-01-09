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Официальный курс долл. США снизился на 55 коп., евро — на 65 коп.
9 январь 2018 (15:02)
УрБК, Москва, 09.01.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2018 года. Курс долл. США снизился на 55 коп., до 57,05 руб., евро — на 65 коп., до 68,21 руб.
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