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Минтранс РФ отменил временные ограничения движения по федеральным дорогам весной

УрБК, Москва, 09.01.2018. С 2018 года в России отменяются временные ограничения по федеральным дорогам в весенний период, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.



«Минтранс России совместно с Федеральным дорожным агентством принял решение об отмене весенних временных ограничений движения, связанных со снижением несущей способности, по автомобильным дорогам федерального значения», — говорится на сайте ведомства.



По данным Минтранса, сейчас в нормативном состоянии находятся около 80% автодорог федерального значения в России, и этот показатель постоянно растет.



«Таких результатов удалось достичь благодаря стопроцентному финансированию работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения, начиная с 2013 года», — уточнили в министерстве.



По словам первого заместителя министра транспорта РФ Евгения Дитриха, отказ от весенних ограничений снизит себестоимость доставки грузов потребителям.

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