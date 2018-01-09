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Минтранс РФ отменил временные ограничения движения по федеральным дорогам весной
9 январь 2018 (14:51)
УрБК, Москва, 09.01.2018. С 2018 года в России отменяются временные ограничения по федеральным дорогам в весенний период, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
«Минтранс России совместно с Федеральным дорожным агентством принял решение об отмене весенних временных ограничений движения, связанных со снижением несущей способности, по автомобильным дорогам федерального значения», — говорится на сайте ведомства.
По данным Минтранса, сейчас в нормативном состоянии находятся около 80% автодорог федерального значения в России, и этот показатель постоянно растет.
«Таких результатов удалось достичь благодаря стопроцентному финансированию работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения, начиная с 2013 года», — уточнили в министерстве.
По словам первого заместителя министра транспорта РФ Евгения Дитриха, отказ от весенних ограничений снизит себестоимость доставки грузов потребителям.
«Минтранс России совместно с Федеральным дорожным агентством принял решение об отмене весенних временных ограничений движения, связанных со снижением несущей способности, по автомобильным дорогам федерального значения», — говорится на сайте ведомства.
По данным Минтранса, сейчас в нормативном состоянии находятся около 80% автодорог федерального значения в России, и этот показатель постоянно растет.
«Таких результатов удалось достичь благодаря стопроцентному финансированию работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения, начиная с 2013 года», — уточнили в министерстве.
По словам первого заместителя министра транспорта РФ Евгения Дитриха, отказ от весенних ограничений снизит себестоимость доставки грузов потребителям.
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