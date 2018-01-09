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Суд в Екатеринбурге взыскал 130 тысяч рублей с двух больниц за некачественное оказание медпомощи

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Суд в Екатеринбурге взыскал с двух муниципальных медучреждений 130 тыс. руб. в пользу пациентки, которой была некачественно оказана медпомощь, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным надзорного ведомства, женщина поступила в травмпункт 9 февраля 2016 года после падения. У нее был диагностирован перелом левой плечевой кости. С 9 февраля по 11 апреля 2016 года она проходила амбулаторное лечение у травматолога в МБУ «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр».



«При оказании медицинской помощи женщине в обоих медицинских учреждениях были допущены дефекты оказания медицинской помощи, которые выразились в неполной и неверной диагностике, что повлекло, в свою очередь, неправомерный отказ в госпитализации заявительницы и неверный выбор тактики лечения. В результате неправильного сращения смещенных отломков левой плечевой кости заявительница продолжает испытывать постоянные болевые ощущения, нуждается в дальнейшем лечении», — говорится в сообщении.



По итогам прокурорской проверки иски были поданы к МАУ «Центральная государственная клиническая больница № 23», МБУ «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр». В заявлении ведомство потребовало выплатить пациентке компенсацию морального вреда. Иск прокуратуры был удовлетворен судом.

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