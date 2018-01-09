Квартиры по доходности уступили депозитам

В 2017 году Банк России снижал ключевую ставку шесть раз. В связи с этим доходность вкладов продолжает падать. В настоящее время средняя ставка годового депозита в топ-10 российских банков составляет 7,38%. С декабря 2014 года показатель снизился практически в два раза (с 15,64%). На этом фоне все больше инвесторов снимают средства с банковских вкладов и ищут альтернативные финансовые инструменты. При этом покупка жилой недвижимости пока не рассматривается ими как выгодное вложение средств из-за низкой доходности.Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков подтвердил, что в Екатеринбурге в 2017 году не наблюдалось массового возвращения инвесторов на рынок квартир.«Ставки по депозитам действительно снижаются. Однако цены на жилье в прошлом году упали еще глубже. К сожалению, инвестиции в этот сегмент не дают высокой доходности. Хотя, конечно, все индивидуально. Многое зависит от района и момента покупки. Если квартира приобреталась на стадии котлована, то цифры доходности чуть выше», — рассказал Михаил Хорьков.По данным УПН, с начала 2017 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизилась на 1,2% (до 67 тыс. 273 руб. за кв. м.). Для сравнения, средняя ставка годового депозита в топ-10 российских банков за аналогичный период времени уменьшилась на 0,26% (с 7,64% до 7,38%).Как отмечают эксперты, сдача жилья в аренду не позволяет получить доходность выше уровня банковского вклада.«Предположим, что покупатель приобрел однокомнатную квартиру в Екатеринбурге за 2-2,5 млн руб. и сдает ее за 15 тыс. руб. в месяц. При стопроцентной загрузке он сможет получить 180 тыс. руб. в год. Грубо говоря, среднегодовая доходность от сдачи в аренду в Екатеринбурге в зависимости от формата, качества и местоположения квартиры варьируется от 3 до 8%», — считает Михаил Хорьков.Эксперт заявил, что в Екатеринбурге есть инвестиционные квартиры, доходность которых в прошлом году превысила уровень депозитов. Однако пока речь идет о единичных объектах.Несмотря на сложную ситуацию на рынке жилья, доходность от вложений в этот сегмент в 2017 году впервые за последние годы превысила уровень инфляции (по предварительным оценкам Росстата, в среднем по России цены выросли на 2,5%).Следует отметить, что вложения в жилую недвижимость в прошлом году показали более высокую доходность, чем рынок акций, а также вложения в долл. США.«Индекс МосБиржи (отражает динамику стоимости самых ликвидных российских акций в рублях — прим. ред.), показав в первый торговый день 2017 года новый исторический максимум, начал стремительно падать и потерял к середине июня около 22%. Затем он полгода с переменным успехом пытался догнать своих коллег по развивающимся рынкам. 2017 год завершился в минусе примерно на 5,5-6,5%. Учитывая высокую дивидендную доходность нашего рынка, фактический результат года близок к нулю», — сообщил начальник аналитического отдела «БКС Экспресс» Василий Карпунин.С начала 2017 года курс долл. США к российскому рублю снизился на 5% (с 60,66 до 57,60 руб.). Курс евро, напротив, вырос на 8% (с 63,81 до 68,87 руб.). Вложения в этот инструмент позволили получить доходность выше банковского депозита.Как ранее рассказал УрБК независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов, самым эффективным инструментом инвестирования в 2017 году стали государственные и корпоративные облигации. Доходность долговых бумаг надежных эмитентов составила 13-14% в год.В этих условиях рассчитывать на возвращение инвесторов на рынок жилья в 2018 году достаточно сложно. В настоящее время этот финансовый инструмент находится в стадии стагнации. В УПН считают, что для возобновления роста пока не сложились макроэкономические предпосылки. В связи с этим многие инвесторы в текущем году будут выбирать более консервативные финансовые инструменты, в том числе облигации и банковские депозиты.