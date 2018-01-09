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В Свердловской области утвержден план по предупреждению и распространению африканской чумы свиней

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. В Свердловской области утвержден план мероприятий на 2018-2020 годы по предупреждению и распространению африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики области.



Согласно плану, муниципалитетам нужно будет обеспечить постоянное информирование населения об опасности заболевания среди животных, организовать «горячие линии» для приема и обработки сигналов о случаях заболевания или падежа свиней, организовать обмен информацией между всеми ответственными службами и другое.



Департамент ветеринарии Свердловской области на постоянной основе будет мониторить исследования крови домашних свиней и диких кабанов на наличие вируса АЧС, не допускать в регион транспорт и грузы из карантинных территорий, проводить обучающие семинары для специалистов.



Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области должен будет провести мероприятия по регулированию численности диких кабанов, организовать подкормку диких животных в объемах, достаточных для предотвращения миграции и другое.



«Всего план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области на 2018-2020 годы включает более сорока пунктов. Ответственными за их исполнение назначены руководители федеральных, областных и муниципальных служб, министерств и ведомств, главы муниципалитетов. Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова», — комментируют в департаменте информполитики.

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