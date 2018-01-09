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УБРиР выплатил девятый купон держателям еврооблигаций

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. UBRD Capital Designated Activity Company исполнил платежные обязательства по девятому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты составил 4,08 млн долл. США. Об этом сообщает пресс-служба Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).



Инициатором и гарантом выпуска еврооблигаций является УБРиР, эмитентом — компания специального назначения UBRD Capital Designated Activity Company (Ирландия), ведущими совместными менеджерами сделки выступили BCP Securities, BNP Paribas и Sberbank CIB.



«Выпуск еврооблигаций был размещен в июне 2013 года со сроком обращения 5,5 лет. Погашение выпуска состоится 27 декабря 2018 года. Общий объем сделки составил 68 млн долл. США, процентная ставка — 12% годовых с выплатой купонного дохода каждые полгода. Напомним, что в феврале 2016 года еврооблигации были допущены к торгам на Московской бирже, таким образом, ценные бумаги стали доступнее для российских инвесторов. Первая сделка с этими облигациями состоялась 17 февраля 2016 года, цена составила 101% от номинала», — говорится в сообщении.



УБРиР — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. Входит в топ-30 крупнейших банков России (по версии Центробанка РФ). Является лидером банковской отрасли Свердловской области, стабильно входит в топ-30 крупнейших банков России по активам. Банк включен в топ-100 самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала «Форбс». Агентство Standard & Poor’s (S&P) повысило прогноз по рейтингу УБРиР до «стабильного». Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «B-/B».

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