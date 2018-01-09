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Минфин предложил сократить предельную численность федеральных чиновников
9 январь 2018 (13:27)
УрБК, Москва, 09.01.2018. Министерство финансов предложило сократить предельную численность федеральных чиновников и направить высвободившиеся в фонде оплаты труда средства на выплату материального поощрения оставшимся сотрудникам. Ведомство разработало проекты соответствующих указов президента и постановления правительства РФ.
«При сокращении предельной численности федеральных государственных гражданских служащих и работников в соответствии с актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, разработанными на основании предложений федеральных органов исполнительной власти по оптимизации их численности при сохранении полномочий (функций) федеральных органов исполнительной власти в полном объеме, размеры фондов оплаты труда федеральных органов исполнительной власти сокращаются с пропорциональным увеличением бюджетных ассигнований на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их сохранением на очередной и последующие годы», — говорится в проекте указа президента.
Проект постановления правительства определяет порядок такого сокращения штатов и перераспределения средств.
Кроме того, Минфин предлагает увеличить объем ассигнований из бюджета на материальное стимулирование чиновников, которое будет пропорционально завязано на сокращении средств на оплату труда госслужащих в расчете на календарный год. В то же время бюджетные ассигнования на стимулирование сохранят на очередной и последующие годы.
Предположительно, предложения от других ведомств по оптимизации системы управления и ее структуры будут в течение одного месяца направляться в комиссию по административной реформе, а также поступать для рассмотрения в финансовое министерство.
«При сокращении предельной численности федеральных государственных гражданских служащих и работников в соответствии с актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, разработанными на основании предложений федеральных органов исполнительной власти по оптимизации их численности при сохранении полномочий (функций) федеральных органов исполнительной власти в полном объеме, размеры фондов оплаты труда федеральных органов исполнительной власти сокращаются с пропорциональным увеличением бюджетных ассигнований на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их сохранением на очередной и последующие годы», — говорится в проекте указа президента.
Проект постановления правительства определяет порядок такого сокращения штатов и перераспределения средств.
Кроме того, Минфин предлагает увеличить объем ассигнований из бюджета на материальное стимулирование чиновников, которое будет пропорционально завязано на сокращении средств на оплату труда госслужащих в расчете на календарный год. В то же время бюджетные ассигнования на стимулирование сохранят на очередной и последующие годы.
Предположительно, предложения от других ведомств по оптимизации системы управления и ее структуры будут в течение одного месяца направляться в комиссию по административной реформе, а также поступать для рассмотрения в финансовое министерство.
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