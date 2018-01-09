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В Свердловской области продавцов новогодних подарков оштрафовали на 116 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в ноябре-декабре 2017 года провело 22 контрольно-надзорных мероприятия в отношении организаций, реализующих сладкие новогодние подарки для детей на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По результатам проверок, на 15 объектах выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей.



В ходе проверок торговых предприятий, реализующих новогодние наборы кондитерских изделий, фигурных изделий из шоколада (шоколадной глазури, кондитерской глазури), было проинспектировано около 2,5 тыс. новогодних сладких подарков. Из них около 700 штук реализовывались с нарушениями, в частности, касающимися правил маркировки, отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность товара, непредоставления информации в товарно-сопроводительной документации о подтверждении соответствия товара установленным требованиям и так далее.



В отношении должностных и юридических лиц составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, вынесены постановления о назначении штрафов на сумму 116,5 тыс. руб., остальные дела находятся в стадии рассмотрения. Хозяйствующим субъектам, допустившим нарушения, выданы предписания об их устранении, а также о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.

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