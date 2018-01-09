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«АвтоВАЗ» с начала года повысил цены на автомобили на 2,5%

9 январь 2018 (12:48)

УрБК, Москва, 09.01.2018. «АвтоВАЗ» с начала 2018 года повысил цены на автомобили в среднем на 2,5%. Об этом ТАСС сообщила во вторник в пресс-службе автоконцерна.

«Средневзвешенное повышение составило 2,5% и затронуло все семейства. Мы не прогнозируем снижение спроса, так как все производители традиционно увеличивают цены на автомобили нового года производства, и мы не потеряем в ценовой конкурентоспособности», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в начале 2017 года «АвтоВАЗ» также повышал цены на автомобили LADA. Повышение цен по всему модельному ряду составило тогда от 1,5 до 3%.

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