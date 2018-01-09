Дайджест
Криптовалютные биржи закрыли регистрацию новых аккаунтов
9 январь 2018 (12:43)
Крупные криптовалютные биржи Bitfinex (Гонконг), Binance (Шанхай) и Bittrex (США) закрыли регистрацию новых аккаунтов из-за массового притока пользователей. Об этом пишет Cointelegraph.
Bittrex и Bitfinex приостановили регистрацию в конце 2017 года, Binance сделала это 5 января. Представители бирж объяснили, что им необходимо обновить инфраструктуру, которая не справляется с большим числом запросов на регистрацию и верификацию.
Вместе с тем Binance 8 января объявила о частичном возобновлении регистрации: каждый день будет доступно только ограниченное количество новых учетных записей. Ранее площадка сообщала, что ежедневно на бирже регистрируются 250 тыс. пользователей.
Bittrex и Bitfinex приостановили регистрацию в конце 2017 года, Binance сделала это 5 января. Представители бирж объяснили, что им необходимо обновить инфраструктуру, которая не справляется с большим числом запросов на регистрацию и верификацию.
Вместе с тем Binance 8 января объявила о частичном возобновлении регистрации: каждый день будет доступно только ограниченное количество новых учетных записей. Ранее площадка сообщала, что ежедневно на бирже регистрируются 250 тыс. пользователей.
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