Дайджест

Криптовалютные биржи закрыли регистрацию новых аккаунтов

Крупные криптовалютные биржи Bitfinex (Гонконг), Binance (Шанхай) и Bittrex (США) закрыли регистрацию новых аккаунтов из-за массового притока пользователей. Об этом пишет Cointelegraph.



Bittrex и Bitfinex приостановили регистрацию в конце 2017 года, Binance сделала это 5 января. Представители бирж объяснили, что им необходимо обновить инфраструктуру, которая не справляется с большим числом запросов на регистрацию и верификацию.



Вместе с тем Binance 8 января объявила о частичном возобновлении регистрации: каждый день будет доступно только ограниченное количество новых учетных записей. Ранее площадка сообщала, что ежедневно на бирже регистрируются 250 тыс. пользователей.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: