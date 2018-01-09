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Экс-глава компании «Сантехэнергострой» в Екатеринбурге стал фигурантом уголовного дела из-за долгов по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. В Екатеринбурге в отношении бывшего директора ООО «Сантехэнергострой» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«В ходе надзорных мероприятий установлено, что у ООО «Сантехэнергострой» образовалась задолженность по заработной плате перед 5 работниками на сумму более 3 млн руб. за период времени с апреля 2016 года по июль 2017 года», — говорится в сообщении.



В июне 2017 года ООО «Сантехэнергострой» признано банкротом по решению Арбитражного суда Свердловской области. После этого прокуратуре стало известно, что конкурсный управляющий не смог получить бухгалтерские и другие финансовые документы от прежнего руководства организации. В этой связи в отношении бывшего директора ООО «Сантехэнергострой» было возбуждено административное дело по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ «Незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего».



Впоследствии из анализа документации фирмы прокуратура установила, что частично задолженность по заработной плате перед сотрудниками могла быть погашена. Вместе с тем денежные средства уходили на погашение процентов по кредитным договорам, заключенным организацией.



Это и стало основанием для возбуждения уголовного дела против бывшего директора предприятия.

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