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Правительство РФ ужесточит контроль за дотационными регионами
9 январь 2018 (12:04)
УрБК, Москва, 09.01.2018. Правительство ужесточит контроль за регионами, которые являются получателями дотаций из федерального бюджета. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
В документе, который внесен Министерством финансов, в частности, прописано, что невыполнение обязательств по соглашениям между Минфином России и конкретным регионом по выравниванию бюджетной обеспеченности может привести к уменьшению объема дотаций. Определены сроки подписания таких соглашений — регионы должны поставить свои подписи до 1 февраля 2018 года, а финансовое ведомство подписать до 15 февраля.
Документ также вводит дополнительные обязательства, связанные с соблюдением требований бюджетного законодательства для тех субъектов РФ, которые являются высокодотационными (чьи бюджеты на 40% и более состоят из дотаций из федерального бюджета).
Постановление также включает в себя ряд мер, направленных на снижение уровня дотационности регионов, а приложение со списком обязательств регионов-получателей дотаций содержит 10 страниц рекомендаций и требований.
В документе, который внесен Министерством финансов, в частности, прописано, что невыполнение обязательств по соглашениям между Минфином России и конкретным регионом по выравниванию бюджетной обеспеченности может привести к уменьшению объема дотаций. Определены сроки подписания таких соглашений — регионы должны поставить свои подписи до 1 февраля 2018 года, а финансовое ведомство подписать до 15 февраля.
Документ также вводит дополнительные обязательства, связанные с соблюдением требований бюджетного законодательства для тех субъектов РФ, которые являются высокодотационными (чьи бюджеты на 40% и более состоят из дотаций из федерального бюджета).
Постановление также включает в себя ряд мер, направленных на снижение уровня дотационности регионов, а приложение со списком обязательств регионов-получателей дотаций содержит 10 страниц рекомендаций и требований.
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