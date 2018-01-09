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В Свердловской области за праздники сотрудники ГИБДД задержали почти 700 нетрезвых водителей
9 январь 2018 (11:42)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. За 10 выходных дней, в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, в Свердловской области автоинспекторы выявили почти 700 фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.
В отношении 505 водителей составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, еще 108 водителей отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения. Этим водителям грозят крупные штрафы и лишение права управления. В отношении 63 водителей собраны материалы по статье 264.1 УК РФ: они управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии уже повторно, соответственно, понесут уголовную ответственность.
Кроме того, сотрудниками ГИБДД выявлено 326 водителей, которые управляли транспортными средствами, не имея на это соответствующего права, и 76 человек, ранее лишенных права управления автомобилем, но севших за руль. На них также составлены административные материалы.
В ведомстве отмечают, что за минувшие праздничные дни на территории Свердловской области произошло 997 ДТП, в результате которых 13 человек погибли и еще 86 получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших 14 детей. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1 тыс. ДТП, в которых 10 человек погибли и еще 97 получили травмы, в том числе 14 детей.
В отношении 505 водителей составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, еще 108 водителей отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения. Этим водителям грозят крупные штрафы и лишение права управления. В отношении 63 водителей собраны материалы по статье 264.1 УК РФ: они управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии уже повторно, соответственно, понесут уголовную ответственность.
Кроме того, сотрудниками ГИБДД выявлено 326 водителей, которые управляли транспортными средствами, не имея на это соответствующего права, и 76 человек, ранее лишенных права управления автомобилем, но севших за руль. На них также составлены административные материалы.
В ведомстве отмечают, что за минувшие праздничные дни на территории Свердловской области произошло 997 ДТП, в результате которых 13 человек погибли и еще 86 получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших 14 детей. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1 тыс. ДТП, в которых 10 человек погибли и еще 97 получили травмы, в том числе 14 детей.
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