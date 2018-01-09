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«Уральские авиалинии» выполнили первый рейс по маршруту Москва — Варшава

9 январь 2018 (11:03)

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» 28 декабря 2017 года успешно выполнила первый рейс по новому маршруту Москва — Варшава под номером U6-819 из аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В Варшаве рейс приземлился в 12.35 по местному времени.

В период новогодних праздников с 28 декабря 2017 года по 10 января 2018 года рейсы в Варшаву выполняются пять раз в неделю по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. С 12 февраля — 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути — 2 часа 10 минут.

Напомним, что за 16 лет сотрудничества аэропорта Домодедово и авиакомпании «Уральские авиалинии» было обслужено более 23,9 млн путешественников и совершено больше 182 000 взлетно-посадочных операций. Полеты по направлению Москва (Домодедово) — Варшава выполняются на комфортабельных лайнерах производства европейского концерна Airbus.

Билеты доступны к приобретению на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

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