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МУП «Водоканал» не смогло устранить дефицит питьевой воды для Екатеринбурга за счет перекачки

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. МУП «Водоканал» к концу 2017 года не смогло устранить дефицит питьевой воды для Екатеринбурга за счет перекачки ресурсов из Челябинской области, сообщает официальный портал города.



К началу октября прошлого года дефицит питьевой воды для муниципалитета составлял 25 млн куб. м. Восполнить недостаток ресурсов планировалось за счет перекачки воды из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области. В МУП «Водоканал» рассчитывали к концу декабря сделать запасы до начала паводка.



Однако к началу ноября, несмотря на перекачку, дефицит водных ресурсов лишь увеличился.



«В начале ноября было зафиксировано резкое снижение объема естественной приточности — вместо расчетных 4 миллионов кубометров в месяц она составила не более миллиона кубометров в месяц. При этом водопотребление Екатеринбурга составляет 18 миллионов кубометров воды в месяц», — говорится в сообщении.



На сегодняшний день дефицит питьевой воды составляет 8 млн куб. м. Имеющихся запасов муниципалитету хватит только до середины марта 2018 года. Вместе с тем начало паводка в регионе ожидается не раньше, чем 10 апреля 2018 года. В этой связи принято решение продолжить перекачку ресурсов из Челябинской области.



Ежемесячно на эти цели тратится дополнительно 34 млн руб.

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