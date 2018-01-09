Новости дня
МУП «Водоканал» не смогло устранить дефицит питьевой воды для Екатеринбурга за счет перекачки
9 январь 2018 (10:28)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. МУП «Водоканал» к концу 2017 года не смогло устранить дефицит питьевой воды для Екатеринбурга за счет перекачки ресурсов из Челябинской области, сообщает официальный портал города.
К началу октября прошлого года дефицит питьевой воды для муниципалитета составлял 25 млн куб. м. Восполнить недостаток ресурсов планировалось за счет перекачки воды из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области. В МУП «Водоканал» рассчитывали к концу декабря сделать запасы до начала паводка.
Однако к началу ноября, несмотря на перекачку, дефицит водных ресурсов лишь увеличился.
«В начале ноября было зафиксировано резкое снижение объема естественной приточности — вместо расчетных 4 миллионов кубометров в месяц она составила не более миллиона кубометров в месяц. При этом водопотребление Екатеринбурга составляет 18 миллионов кубометров воды в месяц», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день дефицит питьевой воды составляет 8 млн куб. м. Имеющихся запасов муниципалитету хватит только до середины марта 2018 года. Вместе с тем начало паводка в регионе ожидается не раньше, чем 10 апреля 2018 года. В этой связи принято решение продолжить перекачку ресурсов из Челябинской области.
Ежемесячно на эти цели тратится дополнительно 34 млн руб.
К началу октября прошлого года дефицит питьевой воды для муниципалитета составлял 25 млн куб. м. Восполнить недостаток ресурсов планировалось за счет перекачки воды из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области. В МУП «Водоканал» рассчитывали к концу декабря сделать запасы до начала паводка.
Однако к началу ноября, несмотря на перекачку, дефицит водных ресурсов лишь увеличился.
«В начале ноября было зафиксировано резкое снижение объема естественной приточности — вместо расчетных 4 миллионов кубометров в месяц она составила не более миллиона кубометров в месяц. При этом водопотребление Екатеринбурга составляет 18 миллионов кубометров воды в месяц», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день дефицит питьевой воды составляет 8 млн куб. м. Имеющихся запасов муниципалитету хватит только до середины марта 2018 года. Вместе с тем начало паводка в регионе ожидается не раньше, чем 10 апреля 2018 года. В этой связи принято решение продолжить перекачку ресурсов из Челябинской области.
Ежемесячно на эти цели тратится дополнительно 34 млн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Паводок избавил Екатеринбург от угрозы дефицита питьевой воды
- ЕМУП «Водоканал»: дефицит питьевой воды не грозит Екатеринбургу до начала мая
- Запасов воды в водохранилищах для снабжения Екатеринбурга хватит на 4 месяца
- МУП «Водоканал»: Дожди в Свердловской области улучшили ситуацию с обеспечением водой, но перекачивать ее из Челябинской области все равно придется
- Перекачку воды в Екатеринбург из Нязепетровского водохранилища планируется прекратить с 1 апреля 2011 года