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Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий банкам на льготные кредиты МСП

УрБК, Москва, 09.01.2018. Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий банкам из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам малому и среднему предпринимательству (МСП).



«Основные условия предоставления субсидий — конечная ставка для субъектов МСП не выше 6,5% годовых, размер субсидируемой процентной ставки составляет 3,5% годовых для субъектов малого предпринимательства, 3,1% — для субъектов среднего предпринимательства, срок льготного кредита не более 10 лет — на инвестиционные цели и не более 3 лет — на оборотные цели», — указывается в постановлении.



Согласно пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте кабмина, уполномоченные банки могут заключать кредитные договоры с субъектами МСП на реализацию проектов, предусматривающих приобретение или создание основных средств в одной или нескольких приоритетных отраслях по утвержденному перечню, или на пополнение оборотных средств на реализацию проекта в одной или нескольких приоритетных отраслях по утвержденному перечню.



Уполномоченными могут стать банки, которые кредитовали МСП в течение последних трех календарных лет, соблюдают нормативы Центробанка, не имеют задолженностей по налогам и по возврату субсидий, зарегистрированы в РФ, не получают средства из федерального бюджета на основании других нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на аналогичные цели. Также в уставном капитале этих банков доля участия иностранных юридических лиц в совокупности не должна превышать 50%.

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