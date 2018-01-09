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Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий банкам на льготные кредиты МСП
9 январь 2018 (09:43)
УрБК, Москва, 09.01.2018. Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий банкам из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам малому и среднему предпринимательству (МСП).
«Основные условия предоставления субсидий — конечная ставка для субъектов МСП не выше 6,5% годовых, размер субсидируемой процентной ставки составляет 3,5% годовых для субъектов малого предпринимательства, 3,1% — для субъектов среднего предпринимательства, срок льготного кредита не более 10 лет — на инвестиционные цели и не более 3 лет — на оборотные цели», — указывается в постановлении.
Согласно пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте кабмина, уполномоченные банки могут заключать кредитные договоры с субъектами МСП на реализацию проектов, предусматривающих приобретение или создание основных средств в одной или нескольких приоритетных отраслях по утвержденному перечню, или на пополнение оборотных средств на реализацию проекта в одной или нескольких приоритетных отраслях по утвержденному перечню.
Уполномоченными могут стать банки, которые кредитовали МСП в течение последних трех календарных лет, соблюдают нормативы Центробанка, не имеют задолженностей по налогам и по возврату субсидий, зарегистрированы в РФ, не получают средства из федерального бюджета на основании других нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на аналогичные цели. Также в уставном капитале этих банков доля участия иностранных юридических лиц в совокупности не должна превышать 50%.
«Основные условия предоставления субсидий — конечная ставка для субъектов МСП не выше 6,5% годовых, размер субсидируемой процентной ставки составляет 3,5% годовых для субъектов малого предпринимательства, 3,1% — для субъектов среднего предпринимательства, срок льготного кредита не более 10 лет — на инвестиционные цели и не более 3 лет — на оборотные цели», — указывается в постановлении.
Согласно пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте кабмина, уполномоченные банки могут заключать кредитные договоры с субъектами МСП на реализацию проектов, предусматривающих приобретение или создание основных средств в одной или нескольких приоритетных отраслях по утвержденному перечню, или на пополнение оборотных средств на реализацию проекта в одной или нескольких приоритетных отраслях по утвержденному перечню.
Уполномоченными могут стать банки, которые кредитовали МСП в течение последних трех календарных лет, соблюдают нормативы Центробанка, не имеют задолженностей по налогам и по возврату субсидий, зарегистрированы в РФ, не получают средства из федерального бюджета на основании других нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на аналогичные цели. Также в уставном капитале этих банков доля участия иностранных юридических лиц в совокупности не должна превышать 50%.
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