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На площади 400 кв. метров в Екатеринбурге сгорел склад с сырьем для производства пластиковой тары

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Накануне в Екатеринбурге загорелся склад, расположенный в Промышленном проезде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



По данным ведомства, на складе хранилось сырье для производства пластиковой тары. Распространению огня способствовал сильный ветер, в итоге ликвидация пожара заняла у сотрудников МЧС 3,5 часа.



«Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части в районе пожара провели замеры воздуха. Превышения концентрации вредных веществ не зафиксировано», — комментируют в пресс-службе.



По предварительным данным, площадь возгорания составила 400 кв. м. Пострадавших нет. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причину пожара.

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