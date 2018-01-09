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На площади 400 кв. метров в Екатеринбурге сгорел склад с сырьем для производства пластиковой тары
9 январь 2018 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Накануне в Екатеринбурге загорелся склад, расположенный в Промышленном проезде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
По данным ведомства, на складе хранилось сырье для производства пластиковой тары. Распространению огня способствовал сильный ветер, в итоге ликвидация пожара заняла у сотрудников МЧС 3,5 часа.
«Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части в районе пожара провели замеры воздуха. Превышения концентрации вредных веществ не зафиксировано», — комментируют в пресс-службе.
По предварительным данным, площадь возгорания составила 400 кв. м. Пострадавших нет. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причину пожара.
По данным ведомства, на складе хранилось сырье для производства пластиковой тары. Распространению огня способствовал сильный ветер, в итоге ликвидация пожара заняла у сотрудников МЧС 3,5 часа.
«Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части в районе пожара провели замеры воздуха. Превышения концентрации вредных веществ не зафиксировано», — комментируют в пресс-службе.
По предварительным данным, площадь возгорания составила 400 кв. м. Пострадавших нет. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причину пожара.
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