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В Екатеринбурге мужчина требовал 1 млн рублей за отказ взорвать жилой дом

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге рецидивиста, который требовал 1 млн руб. за отказ взорвать жилой дом на улице Таганской. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По его данным, сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции № 14 в предпоследний день 2017 года. К счастью, в ходе тщательной проверки здания и прилегающей к нему территории опасных предметов саперы не обнаружили. Реальная угроза строению и жильцам отсутствовала.



Сотрудники полиции установили, что автором сообщения о возможном взрыве является ранее неоднократно судимый за грабежи, кражи, разбойные нападения и причинение тяжкого вреда здоровью 42-летний житель Орджоникидзевского района Екатеринбурга.



«Подозреваемый более известен в определенных кругах по прозвищу «Бакса». Новый год он начал отмечать за несколько суток до его наступления. Так, 30 декабря он вместе с приятелями распивал спиртное в кафе, где узнал о серии ложных минирований торговых центров и других важных точек. Через некоторое время один из его собутыльников вышел в туалет. Воспользовавшись этим моментом, «Бакса», как он позднее сам на допросе поведал полицейским, взял чужой телефон и осуществил нелепую задумку», — прокомментировал В. Горелых.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте».

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