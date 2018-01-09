Новости дня
В Екатеринбурге мужчина требовал 1 млн рублей за отказ взорвать жилой дом
9 январь 2018 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге рецидивиста, который требовал 1 млн руб. за отказ взорвать жилой дом на улице Таганской. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По его данным, сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции № 14 в предпоследний день 2017 года. К счастью, в ходе тщательной проверки здания и прилегающей к нему территории опасных предметов саперы не обнаружили. Реальная угроза строению и жильцам отсутствовала.
Сотрудники полиции установили, что автором сообщения о возможном взрыве является ранее неоднократно судимый за грабежи, кражи, разбойные нападения и причинение тяжкого вреда здоровью 42-летний житель Орджоникидзевского района Екатеринбурга.
«Подозреваемый более известен в определенных кругах по прозвищу «Бакса». Новый год он начал отмечать за несколько суток до его наступления. Так, 30 декабря он вместе с приятелями распивал спиртное в кафе, где узнал о серии ложных минирований торговых центров и других важных точек. Через некоторое время один из его собутыльников вышел в туалет. Воспользовавшись этим моментом, «Бакса», как он позднее сам на допросе поведал полицейским, взял чужой телефон и осуществил нелепую задумку», — прокомментировал В. Горелых.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте».
По его данным, сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции № 14 в предпоследний день 2017 года. К счастью, в ходе тщательной проверки здания и прилегающей к нему территории опасных предметов саперы не обнаружили. Реальная угроза строению и жильцам отсутствовала.
Сотрудники полиции установили, что автором сообщения о возможном взрыве является ранее неоднократно судимый за грабежи, кражи, разбойные нападения и причинение тяжкого вреда здоровью 42-летний житель Орджоникидзевского района Екатеринбурга.
«Подозреваемый более известен в определенных кругах по прозвищу «Бакса». Новый год он начал отмечать за несколько суток до его наступления. Так, 30 декабря он вместе с приятелями распивал спиртное в кафе, где узнал о серии ложных минирований торговых центров и других важных точек. Через некоторое время один из его собутыльников вышел в туалет. Воспользовавшись этим моментом, «Бакса», как он позднее сам на допросе поведал полицейским, взял чужой телефон и осуществил нелепую задумку», — прокомментировал В. Горелых.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ложном минировании двух вокзалов
- В Екатеринбурге задержан подозреваемый в ложном минировании аэропорта Кольцово
- Станция метро «Динамо» была закрыта из-за сообщения о «криминальном предмете»
- Полиция Сухого Лога задержала гражданина, угрожавшего взорвать бомбу в отделении Сбербанка
- В Екатеринбурге задержан подозреваемый в лжеминировании здания Арбитражного суда