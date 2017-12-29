Поздравляем с Новым годом и Рождеством!

Уважаемые читатели! Дорогие коллеги!Редакция агентства поздравляет вас с новым, 2018 годом и Рождеством!2017 год запомнится нам массовыми лжеминированиями, которые гастролировали из одного российского города в другой, небывалым урожаем зерна и восстанием онлайн-касс. Чистка банковского сектора, кажется, достигла своего апогея после истории с «Югрой» и «Открытием». Осенью нас посетила дефляция, которую впору заносить в Красную книгу явлений российской экономики.Несмотря на все это, мы назовем 2017 год простым. Простым по сравнению с тем, что ждет нас в следующем году: выборы президента РФ, Чемпионат мира по футболу, выборы в Екатеринбургскую городскую думу и определение города-организатора Всемирной выставки ЭКСПО-2025.Редакция ИАА «УралБизнесКонсалтинг» желает вам, чтобы «жить стало лучше, жить стало веселее» на деле, а не только в отчетах чиновников. А мы, со своей стороны, обещаем и дальше с энтузиазмом препарировать эти самые отчеты, оперативно и достоверно освещать все события и формировать с вашей помощью информационную повестку Екатеринбурга, Свердловской области и России.А пока мы уходим на каникулы. Ждите нас 9 января 2018 года.