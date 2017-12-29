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Поздравляем с Новым годом и Рождеством!

29 декабрь 2017 (12:00)

Фотография предоставлена сайтом morguefile.com (cohdra)Уважаемые читатели! Дорогие коллеги!

Редакция агентства поздравляет вас с новым, 2018 годом и Рождеством!

2017 год запомнится нам массовыми лжеминированиями, которые гастролировали из одного российского города в другой, небывалым урожаем зерна и восстанием онлайн-касс. Чистка банковского сектора, кажется, достигла своего апогея после истории с «Югрой» и «Открытием». Осенью нас посетила дефляция, которую впору заносить в Красную книгу явлений российской экономики.

Несмотря на все это, мы назовем 2017 год простым. Простым по сравнению с тем, что ждет нас в следующем году: выборы президента РФ, Чемпионат мира по футболу, выборы в Екатеринбургскую городскую думу и определение города-организатора Всемирной выставки ЭКСПО-2025.

Редакция ИАА «УралБизнесКонсалтинг» желает вам, чтобы «жить стало лучше, жить стало веселее» на деле, а не только в отчетах чиновников. А мы, со своей стороны, обещаем и дальше с энтузиазмом препарировать эти самые отчеты, оперативно и достоверно освещать все события и формировать с вашей помощью информационную повестку Екатеринбурга, Свердловской области и России.

А пока мы уходим на каникулы. Ждите нас 9 января 2018 года.

С уважением, коллектив ИАА «УралБизнесКонсалтинг».

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