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Застройщика «плавучих домов» в Екатеринбурге подозревают в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2017. Полиция возбудила уголовное дело после проверки договоров о строительстве «плавучих домов» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Организацией строительства домов в акватории озера Березовое в Октябрьском районе города, по данным надзорного ведомства, занималось ООО «Лаванг». В 2012 году оно заключило договор с гражданами на строительство одноименного жилого сектора. Общая сумма, которую получила организация от клиентов, составила 3 млн руб.



«Вместе с тем до настоящего времени договор не исполнен, строительство не завершено, необходимые разрешительные документы не оформлены, возведенное строение не отвечает требованиям действующего законодательства», — говорится в сообщении.



В связи с неисполнением договора клиенты ООО «Лаванг» обратились в надзорное ведомство. После прокурорской проверки следственным подразделением Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

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