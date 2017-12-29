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Застройщика «плавучих домов» в Екатеринбурге подозревают в мошенничестве
29 декабрь 2017 (11:56)
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2017. Полиция возбудила уголовное дело после проверки договоров о строительстве «плавучих домов» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Организацией строительства домов в акватории озера Березовое в Октябрьском районе города, по данным надзорного ведомства, занималось ООО «Лаванг». В 2012 году оно заключило договор с гражданами на строительство одноименного жилого сектора. Общая сумма, которую получила организация от клиентов, составила 3 млн руб.
«Вместе с тем до настоящего времени договор не исполнен, строительство не завершено, необходимые разрешительные документы не оформлены, возведенное строение не отвечает требованиям действующего законодательства», — говорится в сообщении.
В связи с неисполнением договора клиенты ООО «Лаванг» обратились в надзорное ведомство. После прокурорской проверки следственным подразделением Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
Организацией строительства домов в акватории озера Березовое в Октябрьском районе города, по данным надзорного ведомства, занималось ООО «Лаванг». В 2012 году оно заключило договор с гражданами на строительство одноименного жилого сектора. Общая сумма, которую получила организация от клиентов, составила 3 млн руб.
«Вместе с тем до настоящего времени договор не исполнен, строительство не завершено, необходимые разрешительные документы не оформлены, возведенное строение не отвечает требованиям действующего законодательства», — говорится в сообщении.
В связи с неисполнением договора клиенты ООО «Лаванг» обратились в надзорное ведомство. После прокурорской проверки следственным подразделением Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
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