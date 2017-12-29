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Листопрокатный цех № 8 ММК отмечает 35-летний юбилей

УрБК, Магнитогорск, 29.12.2017. Сегодня листопрокатному цеху № 8 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» исполняется 35 лет, сообщает пресс-служба предприятия.



В 1972 году правительством СССР было принято решение о начале проектных работ по строительству на ММК цеха по производству холоднокатаной углеродистой ленты мощностью 300 тыс. т в год. Строительство цеха было начато в июле 1974 года. 29 декабря 1982 года приказом № 1211 Минчермета СССР был утвержден акт рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию первой очереди комплекса цеха углеродистой ленты на ММК. Эта дата и стала днем рождения ЛПЦ № 8.



На проектную мощность цех вышел в 1987 году. В 2007 году ЛПЦ № 8 достиг максимального объема производства — 390 тыс. т ленты. Цех является лидером в России по производству холоднокатаной ленты из углеродистых и высоколегированных конструкционных сталей различного назначения.



С декабря 2009 года с целью снижения затрат и для обеспечения роста производительности труда ЛПЦ № 8 был объединен с расположенным по соседству седьмым листопрокатным. Таким образом, в ЛПЦ № 8 были переданы функции по производству и отгрузке гнутых профилей, черной и оцинкованной трубы, дорожных ограждений, горячекатаных полос, что еще более расширило марочный сортамент выпускаемой в цехе продукции.



В мае 2016 года здесь запустили в работу агрегат продольной резки № 7. Сортамент выпускаемой продукции — холоднокатаная, горячекатаная лента, лента оцинкованная, с полимерным покрытием, толщиной от 0,3 до 4,5 мм, шириной — от 10 до 500 мм. В ближайшее время, после плановой остановки, в цехе запланирован ввод в эксплуатацию непрерывного травильного агрегата.

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