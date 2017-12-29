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Синоптики спрогнозировали смог в Свердловской области до вечера 2 января

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2017. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности на территории Свердловской области. Предупреждение опубликовано на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



«С 20.00 часов 29 декабря 2017 года до 20.00 часов 2 января 2018 года на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ I степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 часов 2 января 2018 года», — говорится в сообщении.



Неблагоприятные метеоусловия означают, что в регионе практически не будет ветра в этот период, поэтому загрязняющие вещества продолжат концентрироваться в приземленном слое атмосферы. Это спровоцирует смог.

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