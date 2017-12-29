Новости дня
Синоптики спрогнозировали смог в Свердловской области до вечера 2 января
29 декабрь 2017 (11:35)
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2017. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности на территории Свердловской области. Предупреждение опубликовано на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«С 20.00 часов 29 декабря 2017 года до 20.00 часов 2 января 2018 года на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ I степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 часов 2 января 2018 года», — говорится в сообщении.
Неблагоприятные метеоусловия означают, что в регионе практически не будет ветра в этот период, поэтому загрязняющие вещества продолжат концентрироваться в приземленном слое атмосферы. Это спровоцирует смог.
«С 20.00 часов 29 декабря 2017 года до 20.00 часов 2 января 2018 года на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ I степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 часов 2 января 2018 года», — говорится в сообщении.
Неблагоприятные метеоусловия означают, что в регионе практически не будет ветра в этот период, поэтому загрязняющие вещества продолжат концентрироваться в приземленном слое атмосферы. Это спровоцирует смог.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области
- Синоптики спрогнозировали на выходные пожароопасную обстановку на Среднем Урале
- До конца недели в Свердловской области объявлены неблагоприятные метеоусловия
- Синоптики предупредили о загрязнении атмосферы и угрозе пожаров в Свердловской области
- В Екатеринбурге объявили штормовое предупреждение