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В благотворительном фонде ММК подвели итоги уходящего года

УрБК, Магнитогорск, 29.12.2017. В магнитогорском благотворительном фонде «Металлург» (крупнейший благотворитель — ММК) прошло традиционное совещание, посвященное подведению итогов реализации в 2017 году комплексной программы «XXI век — детям Южного Урала». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



В работе совещания приняли участие члены совета фонда, благотворители, директора специализированных детских учреждений города Магнитогорска и прилегающих сельских районов, заместитель начальника отдела организации работы по опеке и попечительству министерства социальных отношений Челябинской области Татьяна Матвеева, председатель правления Челябинского отделения Российского детского фонда, член Общественной палаты Челябинской области Вячеслав Скворцов, председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по социальным вопросам, председатель областного Совета ветеранов, генерал-лейтенант Анатолий Сурков.



На мероприятии, организованном в рамках комплексной программы «XXI век — детям Южного Урала», подведены итоги уходящего года, утвержден план мероприятий по празднованию Нового года.



На реализацию программы за 11 месяцев 2017 года фонд израсходовал 207,25 млн руб. На проведение новогодних мероприятий в специализированных детских учреждениях, а также в микрорайонах города, школах и детских садах выделено более 9 млн руб.



Новогодние подарки получили и участники совещания. Анатолий Сурков вручил благодарственные письма от Общественной палаты Челябинской области четырем директорам детских специализированных учреждений. Памятные подарки были также вручены предприятиям-благотворителям.

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