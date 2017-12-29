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Президент России установил МРОТ на уровне 9 489 рублей

29 декабрь 2017 (11:22)

УрБК, Москва, 29.12.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 85% от величины прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, с 1 января 2018 года МРОТ в России составит 9 489 руб.

С 1 января 2019 года уровень МРОТ должен на 100% соответствовать величине прожиточного минимума.

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