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На УЭХК введен в работу очередной блок газовых центрифуг нового поколения

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2017. В АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск, Свердловская область) состоялся успешный пуск пяти секций технологического блока, оборудованных газовыми центрифугами девятого поколения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



По оценке начальника технологического цеха АО «УЭХК» Михаила Денисова, ввод в работу блока прошел в штатном режиме. Ранее, 12 и 15 декабря 2017 года, были проведены пробные пуски секций.



Ввод в работу блока с центрифугами девятого поколения осуществлен в рамках комплексной программы модернизации АО «Уральский электрохимический комбинат». Кроме основного оборудования модернизированы системы энергообеспечения, контроля, управления и аварийной защиты.



В работах «под ключ» были задействованы предприятия Новоуральской промышленной площадки Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».



Начиная с 2013 года в технологическую цепочку были включены четыре блока, укомплектованных ГЦ девятого поколения. За время эксплуатации каждого блока целевые показатели по эффективности подтверждены в полном объеме. Работы по модернизации основного и вспомогательного оборудования в АО «УЭХК» продолжатся. До 2019 года в техническое перевооружение комбината предполагается направить более 34 млрд руб.

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