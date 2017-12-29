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Жителя Екатеринбурга приговорили к 12 годам лишения свободы за нападения на салоны сотовой связи

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2017. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Данилу Шуплецову, признанному виновным в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



В суде была доказана причастность обвиняемого к четырем эпизодам — три нападения были совершены в январе в 2017 года в Екатеринбурге, еще одно — в феврале в Челябинске. Согласно материалам дела, 18 января Д. Шуплецов похитил из салона сотовой связи на улице Баумана, 1 товары на сумму 75 тыс. руб. 28 января он совершил нападение на торговую точку на улице Восточной, 158 «д». Ущерб составил более 109 тыс. руб. В тот же день Данил Шуплецов похитил из салона сотовой связи на улице Восточной, 158 «д» имущество на общую сумму более 109 тыс. руб.



Последнее нападение было совершено на сотрудников салона сотовой связи в Челябинске на улице Братьев Кашириных, 103. Было похищено имущество на общую сумму более 300 тыс. руб.



В марте 2017 года сотрудники полиции задержали мужчину в Нижнем Тагиле, где он скрывался от правоохранительных органов.



Судом Д. Шуплецов признан виновным по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» и части 3 статьи 162 УК «Разбой». Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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