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В январе 2018 операторы связи начнут массово менять тарифные планы

УрБК, Москва, 29.12.2017. Российские операторы сотовой связи в январе 2018 года начнут массово менять тарифные планы из-за требования ФАС отменить роуминг, следует из сообщения Минкомсвязи РФ.



Накануне в Москве прошло совещание представителей Минкомсвязи, ФАС и крупнейших операторов сотовой связи, посвященное отмене национального роуминга в России.



«По итогам заседания регуляторы и операторы связи договорились о том, что уже в январе 2018 года произойдет значительный объем изменений в тарифных планах, который позволит почувствовать изменения подавляющему большинству абонентов в роуминге. В зависимости от тарифного плана и условий обслуживания абонента, а также удаленности его поездки, цена на связь может снизиться в два-три раза и более», — сообщает пресс-служба министерства.



По оценке участников мероприятия, полностью отказаться от национального роуминга удастся уже в I полугодии 2018 года.



Напомним, летом 2017 года ФАС России потребовала, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. С позиции ФАС это нарушает антимонопольное законодательство.

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