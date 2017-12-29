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Монтажника приговорили к 2 годам условно по делу о падении башенного крана в Екатеринбурге
29 декабрь 2017 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2017. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бригадиру монтажников Якову Уварову, по вине которого рухнул башенный кран на улице Куйбышева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
ЧП на стройплощадке произошло 26 февраля 2016 года во время разгрузки поддонов с кирпичом. Когда стрела крана возвращалась без груза от строящегося объекта в сторону двора постройки, верхняя часть конструкции обрушилась на промышленную площадку. Находившийся в кабине машинист крана погиб.
В результате произошедшего собственнику крана причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму более 10 млн руб.
«В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что подсудимый, являвшийся в одной из коммерческих организаций лицом, ответственным за поддержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии (бригадиром монтажников кранов), ненадлежащим образом осуществил монтаж башенного крана», — говорится в сообщении.
Ленинский районный суд г. Екатеринбурга назначил Якову Уварову наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также с лишением права заниматься профессиональной деятельностью сроком на 2 года.
ЧП на стройплощадке произошло 26 февраля 2016 года во время разгрузки поддонов с кирпичом. Когда стрела крана возвращалась без груза от строящегося объекта в сторону двора постройки, верхняя часть конструкции обрушилась на промышленную площадку. Находившийся в кабине машинист крана погиб.
В результате произошедшего собственнику крана причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму более 10 млн руб.
«В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что подсудимый, являвшийся в одной из коммерческих организаций лицом, ответственным за поддержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии (бригадиром монтажников кранов), ненадлежащим образом осуществил монтаж башенного крана», — говорится в сообщении.
Ленинский районный суд г. Екатеринбурга назначил Якову Уварову наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также с лишением права заниматься профессиональной деятельностью сроком на 2 года.
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