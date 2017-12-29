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СКР проверяет версию умышленного взрыва в жилом доме в Екатеринбурге
29 декабрь 2017 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2017. Следственные органы возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в одной из квартир в жилом доме на улице Верстовая поселка Садовый в Екатеринбурге.
Взрыв в пятиэтажном доме произошел вечером 28 декабря 2017 года и спровоцировал пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила спасателям в 17.15. Из дома эвакуировали 40 человек. Площадь пожара составила 25 кв. м. В результате взрыва пострадал один человек — хозяин горевшей квартиры. Его госпитализировали с ожогами третьей степени.
Уголовное дело после взрыва было возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога или иным общеопасным способом».
«В ходе расследования рассматриваются различные версии инцидента, в том числе совершение противоправных действий самим хозяином жилища из-за якобы ранее имевшего место бытового конфликта. В связи с чем в ходе следствия будет рассмотрен вопрос о проведении в отношении данного гражданина судебной психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении областного СУ СКР по Свердловской области.
Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых, в результате взрыва в доме повреждена несущая стена. По этой причине эвакуированных жильцов не стали возвращать в квартиры. Людей временно разместили в здании местной школы. Специалисты тем временем приступили к обследованию дома на предмет его пригодности к дальнейшему проживанию.
Взрыв в пятиэтажном доме произошел вечером 28 декабря 2017 года и спровоцировал пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила спасателям в 17.15. Из дома эвакуировали 40 человек. Площадь пожара составила 25 кв. м. В результате взрыва пострадал один человек — хозяин горевшей квартиры. Его госпитализировали с ожогами третьей степени.
Уголовное дело после взрыва было возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога или иным общеопасным способом».
«В ходе расследования рассматриваются различные версии инцидента, в том числе совершение противоправных действий самим хозяином жилища из-за якобы ранее имевшего место бытового конфликта. В связи с чем в ходе следствия будет рассмотрен вопрос о проведении в отношении данного гражданина судебной психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении областного СУ СКР по Свердловской области.
Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых, в результате взрыва в доме повреждена несущая стена. По этой причине эвакуированных жильцов не стали возвращать в квартиры. Людей временно разместили в здании местной школы. Специалисты тем временем приступили к обследованию дома на предмет его пригодности к дальнейшему проживанию.
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