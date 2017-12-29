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Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве ГКУ СО «Фонд жилищного строительства»

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 27 декабря 2017 года. Заявителем по делу выступает МБУ «Управление капстроительства и стратегического развития ГО Верхняя Пышма», сумма исковых требований составляет 6 млн 983 тыс. руб.



Напомним, ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» зарегистрировано в 1996 году. Учреждение является уполномоченным органом по координации и реализации проектов регионального минстроя.

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