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Антимонопольщики по жалобе Burger King возбудили дело из-за рекламы кофейни «Люблю кофе» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Управление ФАС по Свердловской области возбудило дело из-за рекламы кофейни «Люблю кофе», сообщает пресс-служба ведомства.



На рекламу кофейни жалобу подало ООО «БУРГЕР РУС» (работает под брендом Burger King). Оба заведения расположены по соседству. Автор жалобы посчитал нарушением антимонопольного законодательства рекламу с изображением стакана кофе и надписью: «Зато у нас вкусный». Конструкция установлена в окне кофейни.



«Рекламный слоган не является обоснованным, не подтверждается никакими фактами. Данный макет выступает в качестве противопоставления макета, сделанного в виде стакана кофе и расположенного на стекле предприятия быстрого обслуживания «Бургер Кинг» (с 05 октября 2017 года)», — говорится в сообщении.



Как посчитали в ООО «БУРГЕР РУС», из-за рекламы кофейни снизился поток посетителей, и Burger King понес убытки.



В Свердловском УФАС проверят рекламу на предмет недобросовестности и недостоверности, некорректных сравнений с другими товарами, а также на предмет нанесения вреда деловой репутации, чести и достоинства конкурентам.

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