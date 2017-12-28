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Volkswagen отзывает в России более 26 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с буксировкой

УрБК, Москва, 28.12.2017. Компания «Фольскваген Групп Рус», которая является официальным представителем автоконцерна в России, отзывает 16 тыс. 065 автомобилей Volkswagen Polo Sedan и 9 тыс. 973 авто Skoda Rapid. Об этом сообщает Росстандарт.



«Причиной отзыва транспортных средств является ненадлежащим образом сваренная буксирная проушина, вложенная в комплект бортового инструмента. В случае ее применения может возникнуть вероятность ее обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке», — говорится в сообщении.



Как заявили в Росстандарте, отзыву подлежат автомобили, проданные в 2017 году.

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