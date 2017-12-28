Новости дня
Volkswagen отзывает в России более 26 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с буксировкой
28 декабрь 2017 (16:47)
УрБК, Москва, 28.12.2017. Компания «Фольскваген Групп Рус», которая является официальным представителем автоконцерна в России, отзывает 16 тыс. 065 автомобилей Volkswagen Polo Sedan и 9 тыс. 973 авто Skoda Rapid. Об этом сообщает Росстандарт.
«Причиной отзыва транспортных средств является ненадлежащим образом сваренная буксирная проушина, вложенная в комплект бортового инструмента. В случае ее применения может возникнуть вероятность ее обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке», — говорится в сообщении.
Как заявили в Росстандарте, отзыву подлежат автомобили, проданные в 2017 году.
«Причиной отзыва транспортных средств является ненадлежащим образом сваренная буксирная проушина, вложенная в комплект бортового инструмента. В случае ее применения может возникнуть вероятность ее обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке», — говорится в сообщении.
Как заявили в Росстандарте, отзыву подлежат автомобили, проданные в 2017 году.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Audi отзывает в России более 1,8 тыс. автомобилей из-за угрозы возгорания
- Nissan отзывает в России более 127 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности
- Volkswagen отзывает в России более 30 тыс. автомобилей из-за проблем с запуском двигателя
- Toyota отзывает в России 9,3 тыс. автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности
- Volkswagen отзывает почти 3,5 тыс. автомобилей Skoda из России