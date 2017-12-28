Кризис

Минфин предлагает штрафовать недобросовестные банки в размере до 1% их капитала

28 декабрь 2017 (16:44)

Минфин РФ разработал законопроект о штрафах для недобросовестных банков. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Так, Банку России предлагается дать право налагать на такие кредитные организации штрафы в размере до 1% размера их собственного капитала.

Сегодня штрафы для банков рассчитываются, исходя из процентного соотношения к величине минимального либо оплаченного уставного капитала.

Максимальный размер штрафа составляет от 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тыс. до 1 млн руб.) до 1% размера оплаченного уставного капитала (от 900 тыс. до 10 млн руб.).

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