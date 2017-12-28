Дайджест
Во Вьетнаме утонул гражданин России
28 декабрь 2017 (16:41)
Во Вьетнаме в море возле города Нячанг утонул 33-летний россиянин. Об этом сообщает VN Express, передает портал «Газета.ру».
Россиянин и его трое друзей плавали в море, несмотря на сильные волны. Вскоре мужчин отнесло от берега на расстояние более 100 м и они попали в опасную ситуацию.
Спасатели увидели мужчин и отправились им на помощь. Трое россиян были спасены, а четвертого позднее обнаружили мертвым.
Россиянин и его трое друзей плавали в море, несмотря на сильные волны. Вскоре мужчин отнесло от берега на расстояние более 100 м и они попали в опасную ситуацию.
Спасатели увидели мужчин и отправились им на помощь. Трое россиян были спасены, а четвертого позднее обнаружили мертвым.
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