Дайджест
Роспотребнадзор предупредил об опасности вспышек птичьего гриппа в Европе
28 декабрь 2017 (16:41)
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых вспышек птичьего гриппа в Европе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В своем сообщении ведомства ссылается на данные Международной организации здоровья животных (OIE) и министерства по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании. По их данным, новые вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Голландии и Италии.
«По состоянию на 22 декабря 2017 года в Голландии и Италии не было зарегистрировано ни одного случая передачи человеку указанных вирусов от птиц. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В своем сообщении ведомства ссылается на данные Международной организации здоровья животных (OIE) и министерства по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании. По их данным, новые вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Голландии и Италии.
«По состоянию на 22 декабря 2017 года в Голландии и Италии не было зарегистрировано ни одного случая передачи человеку указанных вирусов от птиц. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — сообщили в Роспотребнадзоре.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать