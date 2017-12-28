Дайджест

Роспотребнадзор предупредил об опасности вспышек птичьего гриппа в Европе

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых вспышек птичьего гриппа в Европе. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В своем сообщении ведомства ссылается на данные Международной организации здоровья животных (OIE) и министерства по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании. По их данным, новые вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Голландии и Италии.



«По состоянию на 22 декабря 2017 года в Голландии и Италии не было зарегистрировано ни одного случая передачи человеку указанных вирусов от птиц. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — сообщили в Роспотребнадзоре.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: