Дайджест
В Сургуте похитили мешок с подарками для детей
28 декабрь 2017 (16:40)
В Сургуте местный житель похитил с детского утренника мешок, в котором были подарки на 12 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
О краже в полицию сообщил один из работников музея, в котором проходил утренник. Правоохранители задержали мужчину 1986 года.
«Полицейские установили, что в музее проходило торжественное новогоднее мероприятие, мешок с подарками работники оставили у входа. Злоумышленник, увидев оставленное имущество без присмотра из окна своей квартиры, решил украсть мешок», — сообщили в полиции.
МВД возбудило уголовное дело по статье о краже. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
О краже в полицию сообщил один из работников музея, в котором проходил утренник. Правоохранители задержали мужчину 1986 года.
«Полицейские установили, что в музее проходило торжественное новогоднее мероприятие, мешок с подарками работники оставили у входа. Злоумышленник, увидев оставленное имущество без присмотра из окна своей квартиры, решил украсть мешок», — сообщили в полиции.
МВД возбудило уголовное дело по статье о краже. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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