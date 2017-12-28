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Первоуральский «Центр дополнительного образования» отметил благодарностью Александра Ханина

Руководство МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» города Первоуральска направило благодарственное письмо начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Александру Ханину.



«Уважаемый Александр Алексеевич! Администрация МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» выражает благодарность ОАО «Первоуральский новотрубный завод» за оказанную помощь в установке зеркал в танцевальном зале клуба по месту жительства «Сталкер». Благодаря вашей поддержке и заинтересованности значительно повысится качество образовательной, воспитательной и творческой деятельности среди детей, подростков и молодежи городского округа Первоуральск. Желаем вам дальнейших успехов в вашей профессиональной деятельности!», — говорится в благодарственном письме.



Документ подписала директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» Татьяна Гречина.

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