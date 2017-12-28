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Экс-главу Среднеуральска приговорили к 7,5 годам лишения свободы

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Верхнепышминский городской суд вынес приговор бывшему главе Среднеуральска Борису Тарасову, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Экс-градоначальника суд признал виновным по части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия» и части 3 статьи 30, пункта «б» части 4 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере».



Как установлено в суде, Б. Тарасов с ноября 2012 года по декабрь 2013 года способствовал незаконному предоставлению земельного участка под застройку дачному некоммерческому партнерству «Коптяки 12». В результате действий бывшего главы муниципалитета бюджету городского округа нанесен ущерб на сумму свыше 49,3 млн руб., бюджету Свердловской области — на 12,3 млн руб.



«Кроме того, Тарасов, будучи осведомленным о расследовании уголовного дела, передал 15 и 16 февраля 2016 года денежные средства в виде взятки на общую сумму 1 млн руб. за заведомо незаконные действия, а именно за передачу ему материалов уголовного дела», — говорится в сообщении.



Верхнепышминский городской суд назначил наказание Борису Тарасову в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 60 млн руб.

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